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23 апреля, 14:06
НовостиОбщество

С 1 по 11 мая россиян ждут выходные

С 1 по 11 мая россиян ждут выходные

 

 Об этом заявил Президент страны Владимир Путин на совещании, посвященном противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионах. Но в выходные дни люди должны строго соблюдать профилактические меры, подчеркнул он.

Также Владимир Путин поручил Правительству России, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовить рекомендации для поэтапного снятия ограничений с 12 мая. Это связанно с тем, что в большинстве субъектов эпидситуация улучшается.

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