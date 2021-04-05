С 1 по 11 мая россиян ждут выходные

Об этом заявил Президент страны Владимир Путин на совещании, посвященном противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионах. Но в выходные дни люди должны строго соблюдать профилактические меры, подчеркнул он.

Также Владимир Путин поручил Правительству России, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовить рекомендации для поэтапного снятия ограничений с 12 мая. Это связанно с тем, что в большинстве субъектов эпидситуация улучшается.