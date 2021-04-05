Калмыкия в лидерах по количеству вакцинированных на 100 тысяч населения

В послании Федеральному Собранию, Президент России отметил героическую работу медицинских работников в борьбе с COVID-19, а также отметил несколько направлений в сфере здравоохранения, по которым нужно усилить фронт работ.

По одному из них, а именно вакцинации – наш регион занимает лидирующие позиции как по темпам, так и по количеству привитых на 100 тысяч населения. О ситуации на сегодняшний день в этой сфере рассказал в интервью «Вести Калмыкии» министр здравоохранения республики – Юрий Кикенов.