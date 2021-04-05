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23 апреля, 13:34
НовостиПамятьЭкология

Элиста готовится к майским праздникам

Элиста готовится к майским праздникам

Продолжатся озеленительные мероприятия, выкос камыша и сухостоя, ямочный ремонт дорог и грунтовка. Сегодня состоится очередной городской субботник. А также акция «Кедр Победы». Это патриотический, экологический и инновационный проект, который реализуется совместно с организаторами акции «Сад памяти». 

 Они поставили перед собой цель высадить в России и в СНГ 27 миллионов деревьев в память о каждом участнике Великой Отечественной. 

 О том, как участники из Калмыкии присоединятся к этой благородной миссии, расскажем в дневном выпуске «Вести Калмыкия» в 14:30.

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