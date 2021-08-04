Авария устранена

Об этом сообщают в Элиставодоканале.

Сейчас ведутся работы по заполнению резервуара чистой воды объемом 10 тысяч кубометров, который расположен в Северной промзоне.

Уроовень воды в нем должен быть не менее полутора метров, чтобы обеспечить необходимое давления для заполнения разводящих сетей по Элисте. Без воды еще остаются Южный, Западный, Юго-Западный и Северо-Западный районы города. Подачу живительной влаги уже начали. Постепенно она должна прийти в дома элистинцев.

К утру водоснабжение будет восстановлено полностью, заверили в муниципальном ведомстве.