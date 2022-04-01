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5 мая, 09:21
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Продолжается Всероссийская акция «Окна Победы»

Продолжается Всероссийская акция «Окна Победы»

Она проводится в формате онлайн-флешмоба. Жители Калмыкии могут подготовиться ко встрече Дня Победы, поучаствовав в ней. Это особый способ выразить свою благодарность победителям и создать новые семейные традиции. Необходимо оформить окна квартир, домов, офисов, с использованием рисунков, картинок, и надписей, посвященных Дню Победы, а после разместить фотографии в социальных сетях. Акция продлиться до 9 мая.

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