Продолжается Всероссийская акция «Окна Победы»

Она проводится в формате онлайн-флешмоба. Жители Калмыкии могут подготовиться ко встрече Дня Победы, поучаствовав в ней. Это особый способ выразить свою благодарность победителям и создать новые семейные традиции. Необходимо оформить окна квартир, домов, офисов, с использованием рисунков, картинок, и надписей, посвященных Дню Победы, а после разместить фотографии в социальных сетях. Акция продлиться до 9 мая.