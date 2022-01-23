Свидетельства о рождении в России станут электронными

С 1 марта свидетельства о рождении переведут в электронный формат и включат в единый федеральный реестр.

Соответствующее постановление Правительства страны опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Сведения будут поступать из медорганизаций, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования. В базе данных будет храниться информация о матери и ребенке, месте рождения и регистрации, реквизиты свидетельств о рождении. Электронный документооборот позволит родителям в сжатые сроки получать меры господдержки без личного посещения социальных организаций.