Благодаря участию в федеральной программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2021 году в учреждениях здравоохранения 11 районов Калмыкии трудоустроен 41 человек. 12 врачей получили по 1,5 миллиона рублей, еще 5 – по 1 миллиону рублей. Также единовременные компенсационные выплаты перечислены 24 медработникам среднего звена.

«Уверен, наши врачи будут достойно проявлять себя, помогая обеспечивать жителей сёл и посёлков качественной медицинской помощью», - отметил Глава Калмыкии. Бату Хасиков подчеркнул, что принимаются все меры для последовательного привлечения новых кадров и улучшения условий работы медиков.

Так, в прошлом году лицензию на открытие направлений «педиатрия» и «лечебное дело» получил Калмыцкий Государственный университет имени Б.Б.Городовикова. ВУЗ и Правительство республики продолжают работать над организацией набора студентов на первый медицинский факультет. «Развитие системы здравоохранения – одна из приоритетных задач», - добавил Глава региона.