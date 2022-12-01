С 1 марта начнут действовать изменения в Правилах противопожарного режима, сообщает ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

Для повышения пожарной безопасности населенных пунктов и предотвращения перехода огня с природного ландшафта ширина минерализованных полос, отделяющих строения от леса или торфяника, увеличена до 1,4 метров.



Упрощены требования противопожарной безопасности при сжигании мусора и приготовления пищи на открытом огне на приусадебных участка. Также сжигать сухую траву на индивидуальных земельных участках можно будет на расстоянии не менее 15 метров от построек.



Мангалы должны быть расположены от дома на расстоянии, превышающем 5 метров.



Введен категоричный запрет на установку глухих решеток на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, и загромождение эвакуационных путей и выходов.



Специальные инженерно-технические мероприятия не нужны при использовании хлопушек и бенгальских свечей.



Также Правила противопожарного режима дополнены требованием об установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилье многодетных семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке.