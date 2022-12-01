В Калмыкии у каждого второго отца - медалиста ребёнок оканчивает школу с медалью

Таковы данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы. В нем, приняли участие родители выпускников республиканских школ.

У детей, чьи главы семейства когда-то окончили школу с золотой или серебряной медалью, есть неплохие шансы на такой же высокий результат. О том, что их ребенок имеет знак отличия "За особые успехи в учении", сообщили 55% пап-медалистов. У 42% отцов, которые учились в основном на "отлично", дети оканчивают школу с тем же результатом.



Преимущественно на четверки завершили обучение дети 60% пап-хорошистов. А вот отцы-троечники чаще сообщали, что дочери и сыновья превзошли их успехи и окончили школу на четверки (45%). У матерей, закончивших школу с медалью, дети тоже нередко вырастают медалистами: о таком результате сообщили 46% женщин. 4 из 10 жительниц Калмыкии, которые учились в основном на пятерки, сумели воспитать отличников и из своих детей. Большинство, а это 59 % мам-хорошисток, сообщило, что в аттестатах их детей — в основном четверки. Женщины - троечницы (52 %) чаще всего говорили, что их сын или дочь окончили школу с теми же оценками.



Добавим, что опрос жителей Калмыкии был проведен с 1 по 20 февраля 2023 года. Специалисты сервиса сделали вывод, что оценки школьников больше зависят от успеваемости их отцов, чем матерей.