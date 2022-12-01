23 февраля, 23:01
 -8 °C
79,57
74,71
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 февраля, 17:50
Новости

Калмыцкая государственная филармония подвела итоги "Республиканского детского хорового фестиваля имени Анатолия Цебекова" В ходе – зональных соревнований были выявлены победители и призеры.

Калмыцкая государственная филармония подвела итоги "Республиканского детского хорового фестиваля имени Анатолия Цебекова" В ходе – зональных соревнований были выявлены победители и призеры.

Обладателями "ГРАН – ПРИ" стали - хор "Алтн Булг" Детской школы искусств номер 1 г. Элисты и трио - Детской муз школы имени Доржина.

fkgbfxohri8ay2binyztz2jtbmc9de2w2nzcal-ib2jmc9ulp8a3eaistr2ypty_p69147

Масштабное мероприятие в степном регионе реализовано при поддержке нефтяной компании ЛУКОЙЛ в рамках предстоящего юбилея мэтра хорового искусства Анатолия Цебекова.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия