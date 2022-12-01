23 февраля, 17:50
Калмыцкая государственная филармония подвела итоги "Республиканского детского хорового фестиваля имени Анатолия Цебекова" В ходе – зональных соревнований были выявлены победители и призеры.
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Обладателями "ГРАН – ПРИ" стали - хор "Алтн Булг" Детской школы искусств номер 1 г. Элисты и трио - Детской муз школы имени Доржина.
Масштабное мероприятие в степном регионе реализовано при поддержке нефтяной компании ЛУКОЙЛ в рамках предстоящего юбилея мэтра хорового искусства Анатолия Цебекова.