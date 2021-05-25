С 1 июля начнется приём заявлений на новые выплаты беременным и одиноким родителям

Об этом сообщает пресс-служба пенсионного ведомства. Подать заявление можно будет на портале Госуслуг или в клиентской службе ПФР. Новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей с 8 до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности.

Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

В Калмыкии выплата семьям с одним родителем составит 5 тысяч 463 рубля в месяц на каждого ребенка, а выплата беременной женщине – 5 тысяч 541 рубль 50 копеек. Важным условием для получения пособий является размер среднедушевого дохода семьи.