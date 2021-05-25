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25 июня, 13:36
НовостиЭкономика

81 миллион рублей - на развитие бизнеса

81 миллион рублей - на развитие бизнеса

 Одна из основных форм помощи в развитии предпринимательства - предоставление льготных займов.  В Калмыкии такую помощь оказывает Агентство финансовой поддержки предпринимательства. В этом году выдано 45 займов на сумму в рамках Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Представители малого и среднего бизнеса могут получить до пяти миллионов рублей, а самозанятые  - до 500 тысяч рублей на развитие своего дела. В частности, эти средства можно потратить на закупку необходимых материалов или оборудования, сообщает пресс-служба Министерства экономики и торговли региона.

 

 

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