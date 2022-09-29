При обращении за медицинской помощью полис ОМС предъявлять не обязательно

С декабря при обращении за медицинской помощью предъявлять страховой полис не обязательно. Теперь нет необходимости везде носить с собой страховой полис ОМС, достаточно лишь документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении).



Создан Единый государственный регистр, содержащий сведения о гражданах, застрахованных по ОМС и данные об их страховых полисах.