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1 декабря, 09:12
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При обращении за медицинской помощью полис ОМС предъявлять не обязательно

При обращении за медицинской помощью полис ОМС предъявлять не обязательно

С декабря при обращении за медицинской помощью предъявлять страховой полис не обязательно. Теперь нет необходимости везде носить с собой страховой полис ОМС, достаточно лишь документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении).

Создан Единый государственный регистр, содержащий сведения о гражданах, застрахованных по ОМС и данные об их страховых полисах.

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