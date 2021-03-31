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17 апреля, 17:55
НовостиКультура

Русский театр драмы и комедии завершает гастроли в Махачкале

Русский театр драмы и комедии завершает гастроли в Махачкале

Это был первый выезд коллектива после перерыва, связанного с пандемией. На сцене Лакского музыкально-драматического театра имени Капиева артисты Калмыкии представили сразу две постановки: «Утренняя фея» по пьесе испанского драматурга Александра Касона и «Принцесса-невидимка» по мотивам индийских сказок.

 Это ответный визит наших артистов. Два года назад Калмыкия встречала северокавказских коллег. 

 По мнению встречающей стороны, это еще одна возможность обменяться опытом и наметить совместные планы на будущее.

 

 

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