Русский театр драмы и комедии завершает гастроли в Махачкале
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Это был первый выезд коллектива после перерыва, связанного с пандемией. На сцене Лакского музыкально-драматического театра имени Капиева артисты Калмыкии представили сразу две постановки: «Утренняя фея» по пьесе испанского драматурга Александра Касона и «Принцесса-невидимка» по мотивам индийских сказок.
Это ответный визит наших артистов. Два года назад Калмыкия встречала северокавказских коллег.
По мнению встречающей стороны, это еще одна возможность обменяться опытом и наметить совместные планы на будущее.