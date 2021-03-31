Пандемия внесла коррективы в работу сотрудников учреждений здравоохранения

В течение года все они были задействованы в госпиталях и стояли на страже нашего здоровья. Теперь их станет больше. Будущие медсестры, фельдшеры и акушеры выбирали место трудоустройства. Причем выступили они и в роли тех, кого ждут и ищут. И все это - в рамках ярмарки вакансий в Медицинском колледже имени Хахлыновой. Подробнее в материале нашего корреспондента Татьяны Шолоховой.