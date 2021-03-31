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17 апреля, 15:34
НовостиЗдравоохранение

Пандемия внесла коррективы в работу сотрудников учреждений здравоохранения

Пандемия внесла коррективы в работу сотрудников учреждений здравоохранения

 В течение года все они были задействованы в госпиталях и стояли на страже нашего здоровья. Теперь их станет больше. Будущие медсестры, фельдшеры и акушеры выбирали место трудоустройства. Причем выступили они и в роли тех, кого ждут и ищут. И все это  - в рамках ярмарки вакансий в Медицинском колледже имени Хахлыновой. Подробнее в материале нашего корреспондента Татьяны Шолоховой.

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