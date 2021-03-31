18 апреля, 08:14
 13 °C
90,46
75,55
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 апреля, 10:52
НовостиПамять

К 800-летию Александра Невского в элистинской школе №2 состоялся тематический урок

К 800-летию Александра Невского в элистинской школе №2 состоялся тематический урок

Урок истории прошел с участием Архиепископа Элистинского и Калмыцкого  Юстиниана и атамана Калмыцкого казачьего округа Эрдни Манжикова. После видео-урока об одном из величайших полководцев и общественных деятелей Древней Руси, ребята по очереди зачитывали исторические справки о князе, показали творческие номера и даже воссоздали сцену встречи Невского с ханом Батыем.

Как подчеркнул Архиепископ Юстиниан, школьники отлично знают историю страны. Он поблагодарил ребят за интерес к таким выдающимся личностям. Также он отметил, что Александр Невский – один из тех, кто стоял у истоков зарождения дружбы между разными народами, и с него надо брать пример.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия