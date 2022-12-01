Представитель Калмыкии вошел в состав экспертной комиссии на российской выставке овец

Завкафедрой биотехнологии и животноводства Калмыцкого госуниверситета им. Городовикова Баатр Болаев входит в состав экспертной комиссии на XIII Российской выставке племенных овец и коз, которая в эти дни проходит в Дагестане.

"Задача — оценить состояние животных, проанализировать деятельность хозяйства, которое их представляет, какие животные по внешнему виду, экстерьеру, по другим параметрам. Радует, что представлено очень большое разнообразие пород, много местных пород. Видно, что люди очень ответственно относятся к подготовке животных к выставке: животные в прекрасном состоянии, ухожены, прекрасно оформлены стенды. Нам сложно определить победителей, и это радует, так как говорит о том, что люди работают», – сказал заместитель председателя экспертной комиссии Баатр Болаев.

Напомним, калмыцкие овцеводы представляют на ней пять племенных пород МРС.

Источник: smotrim.ru