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18 ноября, 10:58
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В Калмыкии диспансеризацию и профилактические осмотры прошли свыше 70 тысяч человек.

В Калмыкии диспансеризацию и профилактические осмотры прошли свыше 70 тысяч человек.

70 тыс. 818 человек за 9 месяцев этого года, что составило 65,3 % от годового плана. В общей сложности запланировано охватить 108 тыс. 389 взрослых жителей.

На до обследования в рамках второго этапа направлено 10020 человек. Плановое значение по профосмотрам превышено и составило 115 %, по углубленной диспансеризации - 127 %.

Среди впервые выявленных заболеваний, а это 2097 случаев, лидируют сахарный диабет, болезни системы кровообращения, органов пищеварения, дыхания и злокачественные новообразования.

Для охвата сельских жителей применяет выездной формат работы. В 2024 году выездные приемы прошли во всех районах.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» диспансеризация проводится бесплатно. Периодичность - 1 раз в 3 года. Гражданам старше 40 лет диспансеризацию следует проходить ежегодно.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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