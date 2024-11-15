В Калмыкии диспансеризацию и профилактические осмотры прошли свыше 70 тысяч человек.
70 тыс. 818 человек за 9 месяцев этого года, что составило 65,3 % от годового плана. В общей сложности запланировано охватить 108 тыс. 389 взрослых жителей.
На до обследования в рамках второго этапа направлено 10020 человек. Плановое значение по профосмотрам превышено и составило 115 %, по углубленной диспансеризации - 127 %.
Среди впервые выявленных заболеваний, а это 2097 случаев, лидируют сахарный диабет, болезни системы кровообращения, органов пищеварения, дыхания и злокачественные новообразования.
Для охвата сельских жителей применяет выездной формат работы. В 2024 году выездные приемы прошли во всех районах.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» диспансеризация проводится бесплатно. Периодичность - 1 раз в 3 года. Гражданам старше 40 лет диспансеризацию следует проходить ежегодно.
Фото: Правительство Республики Калмыкия