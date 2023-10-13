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16 октября, 11:22
Новости

Сегодня в Калмыкии стартует месячник «Белая трость»

Его учредили 15 октября 1970 года по инициативе Международной Федерации слепых. В программе торжественного открытия – концерт с участием незрячих из республиканского общества слепых. В их исполнении прозвучат стихи, песни. В мероприятии также примут участие и представители старшего поколения.

А позже в рамках месячника состоятся встречи со специалистами из медико-социальной экспертизы, в ходе которых они ответят на вопросы. Также планируются турниры по шахматам и шашкам для незрячих.

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