Сегодня в Калмыкии стартует месячник «Белая трость»

Его учредили 15 октября 1970 года по инициативе Международной Федерации слепых. В программе торжественного открытия – концерт с участием незрячих из республиканского общества слепых. В их исполнении прозвучат стихи, песни. В мероприятии также примут участие и представители старшего поколения.

А позже в рамках месячника состоятся встречи со специалистами из медико-социальной экспертизы, в ходе которых они ответят на вопросы. Также планируются турниры по шахматам и шашкам для незрячих.