Розыск ранее без вести пропавшего жителя Целинного района прекращен.

Напомним, что об исчезновении мужчины мы рассказывали в одном из наших выпусках. Владимира Дамбинова в последний раз видели вблизи родного поселка Найтахн еще 11 августа. Он ушел из дома по улице Северная и пропал. Члены семьи сначала пытались найти его в окрестностях. Следователи решили привлечь к поиску все силы и средства. Искали 74-летнего мужчины десятки неравнодушных людей. В результате проведенной работы и активных поисков в степной местности, расположенной в 20 километрах , западнее от поселка Найнтахн, было обнаружено тело мужчины с гнилостными изменениями.