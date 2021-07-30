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23 августа, 16:15
НовостиПроисшествия

Розыск ранее без вести пропавшего жителя Целинного района прекращен.

Напомним, что  об исчезновении мужчины мы рассказывали в одном из наших выпусках.  Владимира Дамбинова в последний раз видели вблизи родного поселка Найтахн еще 11 августа. Он ушел из дома по улице Северная и пропал.  Члены семьи сначала пытались найти его в окрестностях. Следователи решили привлечь к поиску все силы и средства. Искали 74-летнего мужчины  десятки неравнодушных людей.   В результате проведенной работы и активных поисков в степной местности, расположенной в 20 километрах , западнее от поселка Найнтахн, было обнаружено тело мужчины с гнилостными изменениями.

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