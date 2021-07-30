Девять врачей из федерального научно-клинического центра детей и подростков провели прием детей в Калмыкии

В новом здании республиканского детского медицинского центра имени Манджиевой делают всё необходимое, для того, чтобы маленькие пациенты республики получали самую качественную помощь. По приглашению Главы региона Бату Хасикова и известного врача Бадмы Башанкаева в Элисту прибыли девять врачей из федерального научно-клинического центра детей и подростков. В течение трёх дней они проводили прием. Подробнее в материале Церена Банинова.

За первый день приёма, московские специалисты приняли больше двухсот маленьких пациентов. Причём, по разным профилям: от эндокринологии до травматологии-ортопедии. Все получили консультации, а некоторые были направлены на плановое хирургическое лечение или госпитализацию в федеральный центр. Как говорит руководитель делегации врачей, они с радостью восприняли предложение помочь калмыцким коллегам. И оценили условия, созданные в новой поликлинике.

В новом здании есть абсолютно всё для предоставления качественной медицинской помощи. А тёплый приём, оказанный на калмыцкой земле, только усилил мотивацию работать ещё усерднее, поделился врач-онколог Александр Хижников.

Желающих попасть на приём к московским медикам было немало. Заявки отправляли заранее. Но были и дети, которых приняли без предварительной записи.

Приезд коллег из Москвы – большое подспорье для развития детского здравоохранении региона, отметила главный врач медицинского учреждения Светлана Манджиева. Она выразила благодарность всем, кто причастен к выездному приему специалистов из федерального центра.

Сами московские врачи признались, что помимо новой поликлиники они остались в восторге и самой от Элисты. Многие из них здесь побывали впервые. Но из-за загруженного графика не успели ознакомиться с достопримечательностями. Однако, главное, отметили специалисты, что их труд в республике оказался востребован, и выразили надежду, что в будущем у них еще не раз появится возможность помочь калмыцким коллегам.