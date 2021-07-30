«Мы против терроризма». В Калмыкии стартовал республиканский конкурс творческих работ

Принять участие могут авторы от 12 до 35 лет. Работы принимаются по трём номинациям: рисунок, стихотворение или видеоролик. Творчество должно быть посвящено противодействию идеологии терроризма и экстремизма, пропаганде ценности человеческой жизни, народному единству и прочим похожим темам. Работы следует направить на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Срок подачи заявок – до 20 сентября.