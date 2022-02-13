Ровно 8 лет назад 18 марта для жителей Крыма и Севастополя началась новая жизнь в составе Российской Федерации
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Был подписан исторический договор о возвращении полуострова в состав нашей страны. Сегодня во всех крупных городах проходят масштабные мероприятия, концерты и флеш-мобы. Встречают знаменательную дату и в степной республике.
В центре Элисты на Площади Победы сегодня развернулась акция «Крым! Донбасс! Россия!». На мероприятии выступили творческие коллективы Калмыкии, в том числе артисты из Донбасса.