РЖД запустит туристический поезд из Москвы в Ростов-на-Дону и Элисту
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Рейсы отправятся 15 и 22 апреля. Концепция путешествия – «Поезд – отель. Ночью - едем, днем – экскурсии». Маршрут поезда круговой. За четыре дня туристы посетят Ростов-на-Дону и Элисту, после снова вернутся в Москву.
В каждом из городов предусмотрена длительная стоянка для того, чтобы познакомиться с местными достопримечательностями.
В Элисте туристы узнают о традициях буддизма и смогут посетить один из крупнейших буддийских храмов в Европе – «Золотую обитель Будды Шакьямуни».