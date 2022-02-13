РЖД запустит туристический поезд из Москвы в Ростов-на-Дону и Элисту

Рейсы отправятся 15 и 22 апреля. Концепция путешествия – «Поезд – отель. Ночью - едем, днем – экскурсии». Маршрут поезда круговой. За четыре дня туристы посетят Ростов-на-Дону и Элисту, после снова вернутся в Москву.

В каждом из городов предусмотрена длительная стоянка для того, чтобы познакомиться с местными достопримечательностями.

В Элисте туристы узнают о традициях буддизма и смогут посетить один из крупнейших буддийских храмов в Европе – «Золотую обитель Будды Шакьямуни».