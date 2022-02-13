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18 марта, 16:37
НовостиБизнесОбществоЭкономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах

Госдума приняла закон о кредитных каникулах

Это мера экономической поддержки граждан России. Кредитные каникулы представляют собой отсрочку платежей по кредиту или займу, либо уменьшение их размера. Право на них имеют граждане, а также  малый и средний бизнес, если кредит был заключен до 1 марта текущего года. Обратиться к кредитору с таким вопросом можно до 30 сентября.  Даже, если у заемщика несколько кредитов, можно запросить отсрочку по каждому из них. Но только один раз.

Подробнее об условиях предоставления кредитных каникул нам рассказали в калмыцком отделении Национального банка России.

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