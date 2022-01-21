Бату Хасиков поздравил со столетним юбилеем ветерана ВОВ Тимофея Кутыгина

Глава Калмыкии встретился и лично поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Тимофея Кутыгина. «Сейчас Тимофей Яковлевич находится в больнице. Наши врачи прилагают все усилия для его скорейшего выздоровления», – отметил Бату Хасиков. Он пожелал Тимофею Яковлевичу здоровья и благополучия.

Глава региона подчеркнул, что история Тимофея Яковлевича – это яркий пример мужества и любви к Родине. Тимофей Кутыгин добровольцем ушел на фронт 20 марта 1942 года. Обучался в составе 101 запасного стрелкового полка близ Сталинграда. 25 сентября был ранен и направлен в госпиталь в Камышин. После выздоровления попал в 124-ю стрелковую дивизию 21-й Армии, в составе которой участвовал в Сталинградском сражении, где снова получил ранение.

Тимофей Яковлевич продолжил военную службу в 810 артполку 270-й стрелковой дивизии разведчиком, командиром орудия. В ее составе прошел всю войну. Сражался на Сталинградском, Донском, Степном, Воронежском, Калининском, Белорусском, Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Прошел от Волги до Балтийского моря. Принимал участие в боях на Курской дуге, под Белгородом, Прохоровкой. Освобождал Украину, Смоленскую область, Белоруссию, Латвию, Литву.

«Мы говорим спасибо ему и всему поколению победителей, благодаря которому мы сегодня живем и строим наше будущее. Наш долг – сохранить память о подвигах наших предков», – сказал Бату Хасиков.

Он подчеркнул, что после войны Тимофей Яковлевич работал в Артезианской дистанции путей, позже стал начальником Калмыцкого управления Госхлебинспекции. Даже на пенсии Тимофей Кутыгин продолжил заниматься общественной деятельностью, патриотическим воспитанием молодежи Калмыкии.

Тимофей Яковлевич Кутыгин - Заслуженный работник сельского хозяйства Калмыкии, Заслуженный работник сельского хозяйства России, Почетный гражданин Элисты, Почетный гражданин Ики-Бурульского района, Почётный гражданин Республики Калмыкия. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За укрепление боевого содружества» и юбилейными медалями.