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7 июня, 17:58
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Пленэрная живопись юных художников Элисты

Пленэрная живопись юных художников Элисты

Калмыцкая столица прекрасна в любое время года, и в ней всегда найдется тот уютный уголок, где можно запечатлеть мгновения жизни. Учащимся детской художественной школы мастер-класс провел живописец и монументалист, выпускник Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова Эдуард Сангаджиев. Он рассказал о своих методах работы акварелью, продемонстрировал технические приемы работы на пленэре, а также проанализировал рисунки учащихся, отметив их сильные стороны и те, над которыми еще стоит потрудиться.

Фото: Галерея «Арт ЭРДЭНИ»

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