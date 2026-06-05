Пленэрная живопись юных художников Элисты

Калмыцкая столица прекрасна в любое время года, и в ней всегда найдется тот уютный уголок, где можно запечатлеть мгновения жизни. Учащимся детской художественной школы мастер-класс провел живописец и монументалист, выпускник Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова Эдуард Сангаджиев. Он рассказал о своих методах работы акварелью, продемонстрировал технические приемы работы на пленэре, а также проанализировал рисунки учащихся, отметив их сильные стороны и те, над которыми еще стоит потрудиться.

Фото: Галерея «Арт ЭРДЭНИ»