Россиян ждет впереди длинная рабочая неделя

С 15 по 20 февраля будет единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщается на сайте Роструда. День защитника Отечества сократит рабочую неделю до трех дней с 24 по 26 февраля. Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Трехдневные выходные стали возможны, благодаря переносу рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.

Уже в марте Международный женский день сократит рабочую неделю до 4 дней - с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с 6 по 8 марта. Всего в 2021 году работающих россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. В общей сложности в этом году 30 праздничных дней.