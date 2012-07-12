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3 февраля, 13:26
НовостиОбщество

Россиян ждет впереди длинная рабочая неделя

Россиян ждет впереди длинная рабочая неделя

 С 15 по 20 февраля будет единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщается на сайте Роструда. День защитника Отечества сократит рабочую неделю до трех дней с 24 по 26 февраля. Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Трехдневные выходные стали возможны, благодаря переносу рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.

 Уже в марте Международный женский день сократит рабочую неделю до 4 дней - с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с 6 по 8 марта. Всего в 2021 году работающих россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. В общей сложности в этом году 30 праздничных дней.

 

 

 

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