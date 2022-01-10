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3 февраля, 15:51
НовостиПамятьКультура

К 100-летию Народного поэта республики ГТРК «Калмыкия» сегодня запускает телемарафон «Наш Кугультинов»

К 100-летию Народного поэта республики ГТРК «Калмыкия» сегодня запускает телемарафон «Наш Кугультинов»

Он будет выходить каждый четверг на канале «Россия 24» на русском языке. И каждую среду в программе «Орюни гарц» на калмыцком.

Вас ожидают встречи с теми, кто знал его, был близко знаком с Народным поэтом Калмыкии.

 Участником первой передачи стал Заслуженный артист России, актер Русского театра драмы и комедии Юрий Ильянов. Он вырос на стихах Кугультинова. Его сборник стихов «Я твой ровесник», получивший Государственную премию России в 1967 году, был в те времена у него настольной книгой.

Смотрите первый выпуск телемарафона «Наш Кугультинов» сегодня на телеканале «Россия 24» - в 21.00.

 

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