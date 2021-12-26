«Россети» до 2024 года инвестируют около 460 миллионов рублей в развитие сетевой инфраструктуры Калмыкии

Ключевой проект – создание схемы выдачи мощности крупнейшей солнечной электростанции России, которая сейчас строится под Элистой. На встрече Главы Калмыкии Бату Хасикова с генеральным директором энергокомпании Андреем Рюминым было заявлено, что главная причина перебоев в подаче электроэнергии в столице региона – устаревшее оборудование.

Сейчас уровень износа электросетевого хозяйства республики более 80 процентов, Бату Хасиков назвал этот показатель критическим. Проведем технический аудит энергетических мощностей, продолжил он, после чего станет возможным определить порядок действий по модернизации электросетевого комплекса. Таким образом, планируется добиться минимизации внеплановых отключений электроэнергии в республике. Стороны также рассмотрели варианты решения вопроса с подключением к сетям новых потребителей в Элисте, где подстанции работают с высокой загрузкой. С начала 2020 года поступило более полутора тысяч заявок на технологическое присоединение к ним новых объектов, включая жилые комплексы, школы и онкологический корпус Республиканской больницы им. Жемчуева. За прошлый год компания уже направила на развитие сетевой инфраструктуры региона чуть более 1 миллиарда рублей.