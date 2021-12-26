Проходные баллы ЕГЭ для поступления в российские ВУЗы снизят

Вплоть до прошлого года средний балл только рос: на 4,2 балла для бюджетного приема и на 5,1 баллов — для платного. Причина снижения в том, что за все время пандемии государство впервые выделило университетам большее количество бесплатных мест. Теперь они станут доступны абитуриентам, ранее не проходившим на бюджет.

Однако, несмотря на увеличение бюджетных мест, снижения качества приема не зафиксировано.