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1 февраля, 12:26
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Длительный трудовой стаж может стать поводом для получения официального звания «Ветеран труда»

Длительный трудовой стаж может стать поводом для получения официального звания «Ветеран труда»

 

В некоторых случаях это возможно без наград и различных поощрений. Например, в определённых регионах установлены условия получения только по одному стажу. В их число входит и Калмыкия.

Для получения звания необходимо обратиться в профильные органы местного самоуправления. Этот статус - это не только признание трудовых заслуг, но и возможность получить от государства различные финансовые преференции.

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