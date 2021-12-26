Длительный трудовой стаж может стать поводом для получения официального звания «Ветеран труда»

В некоторых случаях это возможно без наград и различных поощрений. Например, в определённых регионах установлены условия получения только по одному стажу. В их число входит и Калмыкия.

Для получения звания необходимо обратиться в профильные органы местного самоуправления. Этот статус - это не только признание трудовых заслуг, но и возможность получить от государства различные финансовые преференции.