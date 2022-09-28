Музыкальная культура Калмыкии на Радио России

Национальные произведения прозвучат в субботу в эфире главной радиостанции страны. В программе "Фолкальбом Радио России" примет участие Заслуженный деятель искусств Калмыкии Савр Катаев.



Не пропустите! Подключайтесь в субботу в 23:10 к Радио России или переходите на платформу "Смотрим.ру".