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6 апреля, 14:56
НовостиСельское хозяйство

Калмыкия играет важную роль в АПК России, вносит заметный вклад в его развитие

Калмыкия играет важную роль в АПК России, вносит заметный вклад в его развитие

Бату Хасиков отметил: "вместе с федеральным центром реализуем отраслевые программы в помощь аграриям".

Так, в этом году объём поддержки племенного животноводства вырос до 173 млн рублей. Кроме того, министерством сельского хозяйства Калмыкии одобрены заявки на поставки сельхозтехники на сумму 45 млн рублей. Руководитель республики выразил уверенность в том, что АПК как драйвер экономики региона может повысить и уровень самообеспечения страны.

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