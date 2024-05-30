Рома Шогджиев на телеканале «Москва 24» ♟сразился в сеансе одновременной игры

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Юный шахматист победил в прямом эфире троих взрослых визави из четырех. Одним из них был мультперсонаж - волк из «Ну, погоди!» в наушник ему подсказывал КМС, тренер-преподаватель и основатель шахматной онлайн-школы Иван Кожевников.

9-ти летний Роман Шогджиев родом из Элисты — чемпион мира в блице среди юношей и девушек от 8 до 12 лет. В рапиде у Шогджиева серебро.

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