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2 июня, 14:40
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Рома Шогджиев на телеканале «Москва 24» ♟сразился в сеансе одновременной игры

Рома Шогджиев на телеканале «Москва 24» ♟сразился в сеансе одновременной игры

Фото: Артём Пугачев

Юный шахматист победил в прямом эфире троих взрослых визави из четырех. Одним из них был мультперсонаж - волк из «Ну, погоди!» в наушник ему подсказывал КМС, тренер-преподаватель и основатель шахматной онлайн-школы Иван Кожевников.

9-ти летний Роман Шогджиев родом из Элисты — чемпион мира в блице среди юношей и девушек от 8 до 12 лет. В рапиде у Шогджиева серебро.

Видео: Новости Москвы.Москва24

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