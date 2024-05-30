Калмыцкий Филиал фонда «Защитники Отечества» запустил проект «Наша семья — наша победа» и устроил для детей участников СВО настоящий праздник

Мероприятие проходило в панда-парке, где всех присутствующих поздравляли с Днём защиты детей. Каждому ребёнку вручили билет на аттракционы в Парк Дружбы, пригласили к столу с угощениями, раздали мороженое, подарили мягкие игрушки и памятные подарки. После торжественной части дети могли бесплатно пройти по веревочной трассе панда-парка.

Фонд «Защитники Отечества» продолжает поддерживать семьи участников СВО, чтобы их дети чувствовали себя любимыми и счастливыми.

Фото: Фонд "Защитники Отечества| Республика Калмыкия"