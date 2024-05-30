В Калмыкии продолжаются работы по истреблению саранчовых вредителей

Эти кадры с территории Малодербетовского и Октябрьского районов.

Всего по Республике обследовано 441 тыс.га. Заселение с превышением экономического порога вредоносности выявлено на площади 22,8 тыс.га. Обработки против саранчовых вредителей проведены на площади 18,6 тыс.га. Задействовано 95 ед. техники, из них 5 авиа.

✏Саранча - многоядный вредитель, уничтожает сельскохозяйственные культуры и дикорастущие растения. В Калмыкии, где скот пасется на открытых пастбищах, есть риск, что уничтожение травы вредителем приведет к бескормице зимой в степи, сообщили в пресс-службе МСХ.

⚡В ведомстве рекомендовали сельхозтоваропроизводителям завершить истребительные работы до начала «окрыления» вредителя, а также применять инсектициды согласно Списку агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ.

В Министерстве продолжает работать «Горячая линия», на которую можно сообщить об очагах распространения саранчи.

Видео: Министерство сельского хозяйства