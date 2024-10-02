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4 октября, 13:21
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Родину надо защищать!

Родину надо защищать!

Для ветерана СВО Антона Санджиева слова его дедушек - фронтовиков, звучат как наказ. А потому в грозный для Отчизны час, как истинный патриот, он в возрасте 50 лет в числе первых отправился добровольцем в зону специальной военной операции. И каждый раз по истечении сроков добровольной службы, военнослужащий Санджиев возвращался на передовую.

В рядах Барса – он пройдет боевое крещение в разведвзводе, а после – служба в минометных подразделениях, в одном - его назначат исполняющим обязанности командира батареи. Участник боевых действий Санджиев имеет заслуженные награды.

Контузия, легкие ранения – они не бесследны. А потому военнослужащий Санджиев должен пройти лечение, а после реабилитации, по его словам, снова в ряды защитников Отечества.

Находясь сегодня в родных Пенатах, он не теряет связи со своими сослуживцами, обращаясь к ним со словами поддержки. А еще Антон Михайлович рассказывает, что в рядах защитников немало молодых, такого же возраста как и его двое старших сыновей. Закончив военные училища, оба продолжают нести службу по выбранным специальностям.

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