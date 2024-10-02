В ногу со временем. Пациенту ресбольницы имени Жемчуева провели уникальную операцию по имплантации искусственного левого желудочка сердца.

Она состоялась в Федеральном центре им. Шумакова, специалисты которого работают в тесном взаимодействии с врачами - кардиолагами из Калмыкии. Как отмечают коллеги из Центра, успех подобных операций во многом зависит от профессионализма лечащих врачей – кардиологов на местах. В ресбольнице, используя новейшие современные технологии, проводят лечение пациентов с тяжелыми формами хронической сердечной недостаточности на высоком профессиональном уровне.

В профильном ведомстве республики отмечают, что калмыцкие врачи-кардиологи вот уже на протяжении 5 лет принимают активное участие в научно-медицинских мероприятиях, куратором которого выступает Медицинский исследовательский центр имени Алмазова. Проект реализуется в рамках национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».