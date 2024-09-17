Рисоводы Калмыкии продолжают уборку риса.

Перед ними стоит задача получить урожай не ниже прошлого года. В прошлом году валовой сбор злаковой культуры в Октябрьском районе составил более семи с половиной тысяч тонн.

В этот сезон планируется собрать не менее восьми тысяч тонн злаковой культуры только в одном хозяйстве «50 лет Октября». Но, чтобы получить хороший урожай, требовалось много воды. Проблема с ее подачей на орошаемые участки решалась поэтапно. В этом году посевная площадь увеличилась за счет дополнительного объема живительной влаги. Рисоводы района засеяли около двух тысяч гектаров риса. Более шестидесяти миллионов кубометров воды было подано на рисовые чеки.

- Уборка продлится около месяца, главное, чтобы погода не подвела, не было дождя во время страды, - говорит заведующий зерновым током Сергей Мясоедов.

За свои вкусовые качества экологически чистый рис Октябрьского района пользуется большим спросом не только в республике, но и за ее пределами. Его охотно приобретают предприниматели из Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краёв. Рис из Калмыкии используется для изготовления детского питания.

По информации профильного ведомства в этом году, благодаря договоренности с Минсельхозом России, была снижена стоимость подачи воды для хозяйств. Это позволило сэкономить примерно сорок миллионов рублей рисоводам республики.