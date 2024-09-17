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19 сентября, 13:20
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Мероприятия к 159-летию со дня основания города.

Мероприятия к 159-летию со дня основания города.

В течение трех дней мы будем праздновать 159-ую годовщину нашего любимого города. Юная столица Элиста с 20 по 22 сентября приглашает на свои торжества.

Программа городских мероприятий откроется завтра, 20 сентября в 14 часов детским праздником «Мини Элстм – мини байр».

У Пагоды Семи дней юных элистинцев ждет обширная программа: концерт детских творческих коллективов, театральные, кукольные спектакли. А еще в программе конкурс чтецов, национальные игры, праздничная моментальная лотерея и выставка фотозон «Город счастливых людей». И, разумеется, в честь праздника угощение сладостями.

А на Аллее героев в это время откроется выставка-продажа «Город мастеров».

В 16 часов к памятнику Виктору Цою приглашают всех поклонников легендарного певца и любителей бардовской песни на фестиваль «Звезда по имени Солнце».

Вечером в 18 часов на площади Победы начнется концерт рок-групп города.

В 19 часов здесь состоится торжественное открытие традиционного фестиваля боевых единоборств «Кубок Лотоса». В матчах-реваншах вы увидите известных спортсменов Национальной сборной России - Ростислава Варнавского и Асадуллу Насипова, Ивана Булдакова и Самира Новрузова, Дениса Бурматова, Александр Стецуренко и многих других.

Но центром притяжения фестиваля боевых единоборств для элистинцев являются земляки - Чингиз Натыров, Богдан Ильзитинов, Данил Скворцов и Арлтан Абушинов. Чингиз Натыров будет бороться за титул WBA ASIA EAST.

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