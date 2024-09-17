Первый фиджитал-центр откроется завтра, 20 сентября, в Элисте.

Фиджитал спорт, как определяют эксперты, это - комбинации физических упражнений и компьютерных игр. Совершенно новый и популярный формат спорта. В России является самостоятельным видом. Среди довольно многих и разных форматов, самые популярные это соревнования в классическом виде спорта и в его виртуальном аналоге. В стране создана Всероссийская Федерация Фиджитал спорта - общественная организация, отвечающая за «развитие, продвижения и организацию массового спорта в формате функционально-цифрового многоборья».

Первый элистинский фиджитал-центр находится, как сообщают организаторы, по улице имени С. Буденного в здании между Ойрат-ареной и Ледовым дворцом.

20 сентября в 11 часов состоится международный турнир по фиджитал-спорту среди студентов России, Азии, Африки и Европы. Молодые люди сойдутся в захватывающих соревнованиях по фиджитал-баскетболу, футболу и тактической стрельбе.

Это не просто турнир, считают организаторы, а уникальная возможность увидеть не только будущее спорта, где реальность и виртуальный мир сливаются, но и талантливых молодых спортсменов из разных стран. А самое главное - поддержать лучшую команду в Калмыкии, которая будет представлять наш регион на XII съезде Ассоциации иностранных студентов в России.