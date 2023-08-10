Обеспечены сельхозтехникой. В хозяйстве Приютненского района приступили к работе два трактора «Кировец» и две бороны

Техника поступила в регион по лизингу, в рамках соглашения между Минским тракторным заводом. Всего с начала года сельхозтоваропроизводители республики приобрели: 60 тракторов, 11 зерноуборочных комбайнов и 16 единиц прочей техники. Кроме того, достигнута договоренность с лизинговыми компаниями о снижении процентной ставки по договорам поставок сельхозтехники.

Как подчеркнули в пресс-службе профильного ведомства, меры направлены на поддержку калмыцких аграриев, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны.

Фото: Минсельхоз Калмыкии