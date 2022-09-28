Сегодня Многопрофильный колледж Городовиковска отмечает 81-ю годовщину образования

Это первое учреждение в Калмыкии, где начали обучать трактористов и комбайнеров. За время существования учебного заведения было подготовлено свыше 16 тысяч квалифицированных специалистов, большая часть которых работает в сфере сельского хозяйства.



В настоящее время в колледже по программам среднего профессионального образования обучается более 600 человек.