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17 ноября, 08:01
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Сегодня Многопрофильный колледж Городовиковска отмечает 81-ю годовщину образования

Сегодня Многопрофильный колледж Городовиковска отмечает 81-ю годовщину образования

Это первое учреждение в Калмыкии, где начали обучать трактористов и комбайнеров. За время существования учебного заведения было подготовлено свыше 16 тысяч квалифицированных специалистов, большая часть которых работает в сфере сельского хозяйства.

В настоящее время в колледже по программам среднего профессионального образования обучается более 600 человек.

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