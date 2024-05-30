В Элисте организуют подвоз воды

Это связанно с тем, что снабжение водой города осуществляется не в полном объеме, об»ясняют в администрации калмыцкой столицы. Водовозы будет доставлять ее по следующему графику:

— 8 микрорайон между домами №1 и №7 с 12:00 до 14:00, между магазином «Реванш» и домом №12 до 12:00, дом №25 до 12:00, между домами №59 и №60 до 12:00,

— 7 микрорайон дом №4 до 12:00,

— 5 микрорайон между домами №2 и №8 до 12:00,

— 6 микрорайндом №5 до 13:00,

— Ул. Ипподромная №107 до 14:00, ул. 8 марта дом №58 до 14:00.

Авария на участке магистрального водовода Верхний Яшкуль – Элиста произошла накануне. Ночью глава горадминистрации Шафран Тепшинов сообщал, что подача воды в город возобновлена. Работники Элиставодоканала устраняют завоздушенность и порывы на изношенных участках водопроводов.