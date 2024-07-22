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Открыт прием заявок на Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии-2024»

Открыт прием заявок на Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии-2024»

Он пройдет в Махачкале с 29 августа по 1 сентября

Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии-2024» пройдет в Махачкале с 29 августа по 1 сентября. Он проводится филиалом ВГТРК ГТРК «Дагестан» при поддержке главы Республики Дагестан, Народного собрания и правительства республики под патронатом ВГТРК. В рамках фестиваля предусмотрено проведение творческих конкурсов (теле- и радиопрограмм и фильмов) и мастер-классов. Заявки на участие принимаются до 1 августа включительно. Подробности – на сайте ГТРК «Дагестан».

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