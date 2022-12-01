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21 февраля, 06:48
Новости

Сегодня Калмыкия отмечает Цаган Сар, символизирующий приход весны, обновление природы

Сегодня Калмыкия отмечает Цаган Сар, символизирующий приход весны, обновление природы

В 3 утра монахи провели молебен, поднесли богине Окн Тенгр торма (специальные подношения из теста) и поблагодарили ее за защиту Дхармы. Согласно преданиям, именно в этот день на рассвете Защитница спускается и благословляет всех живых существ.

А в 9 утра в Центральном хуруле начался большой молебен по случаю празднования Белого Месяца, после которого всех верующих ждёт традиционное угощение ароматной джомбой и борцоками.

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