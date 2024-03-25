Рифат Сабитов: «В России самое интересное телевидение»

Фото: Пресс-служба Самарского университета

В пятницу, 29 марта, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов встретился со студентами Самарского университета.

Фото: пресс-служба Самарского университета

В зале собралось более шестисот молодых людей, которые приготовили свои вопросы для Рифата Сабитова. Один из них касался нейросетей, сможет ли искусственный интеллект заменить человека на ТВ.

«Мое личное мнение — ничто человека в этой профессии заменить не сможет никогда. С точки зрения помощника нейросеть, искусственный интеллект, конечно, как инструмент очень полезен, но заменить человека он не сможет», — ответил Рифат Сабитов.

Студенты, среди которых было много будущих журналистов, поинтересовались, чем отличается отечественное ТВ от зарубежного.

«В России самое интересное телевидение. У нас телевидение на любой вкус - для детей, для людей среднего возраста, для пожилых людей, для тех, кто интересуется политикой, культурой, спортом. За рубежом ориентация на политику и коммерческое зарабатывание денег. Нет присутствия духа, интеллекта и душевности, как в России», — сказал заместитель генерального директора ВГТРК.

Была затронута и тема недостоверной информации в СМИ. Рифат Сабитов отметил, что зрители видят в эфире конечный продукт, над созданием которого работает большое количество специалистов.

«Любая информация — это большая ответственность, потому что она выплескивается в широкое общественное пространство и должна многократно быть проверена. В ВГТРК трудятся грамотные редакторы, которые могут отличить зерна от плевел. Любая информация, прежде чем попасть в эфир, тщательно проверяется», — заверил Рифат Сабитов.

Фото: пресс-служба Самарского университета

Встреча со студентами длилась почти три часа. Студенты не хотели отпускать спикера, продолжая задавать свои вопросы. В финале Рифат Сабитов посоветовал молодёжи как можно больше читать, заниматься самообразованием, реализовывать себя в разных сферах.

«Это очень приятно, когда такая живая интересующаяся аудитория. Мне было не скучно. Мне было интересно слушать молодежь, что волнует людей которые придут в профессию уже скоро, будут журналистами, инженерами. Это люди, на которых действительно мы все возлагаем большие надежды в развитии нашей страны. Как бы пафосно это ни звучало, но это так. За ними — будущее», — подвёл итоги встречи со студентами Рифат Сабитов.