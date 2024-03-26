За окном ясно и солнечно, и именно в такую погоду активизируются клещи

К сегодняшнему дню в регионе зарегистрировано 8 случаев укусов этих опасных насекомых. в Элисте, Городовиковском и Лаганском районах. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Калмыкии, по клиническому течению все случаи без геморрагического синдрома. Однако, это не повод для успокоения.

Соблюдать насторожённость нужно всем, независимо от места проживания. Хотя большой процент пострадавших от укусов опасных насекомых ежегодно отмечается среди животноводов и тех, кто содержит домашний скот. Поэтому в это время необходимо уделить внимание акарицидной обработке поголовья.

В районах эти мероприятия уже начались.