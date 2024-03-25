Не зря говорят, что талантливый человек, талантлив во всем

Сегодня состоится открытие фотовыставки актера Национального драматического театра Мергена Сангаджи-Горяева «Жизнь в кадре». В экспозиции более 60 работ, в том числе отдельные фотопортреты. Выпускник Театрального института им. М. С. Щепкина давно увлекается фотографией и уже становился лауреатом различных конкурсов.

Его работы отличаются выразительностью, интересные деталями и особым настроением. По признанию Мергена, фотография помогает ему передать свой взгляд на жизнь.